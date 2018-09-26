​26 сентября представители региональной инспекции административно-технического надзора и мэрии Ярославля провели проверку безопасности действующих стационарных аттракционов на территории Юбилейного парка отдыха.



В ходе рейда осмотрены все механизированные аттракционы, проверено наличие действующих актов технического освидетельствования объектов, эксплуатационных документов, информации о правилах пользования аттракционами для посетителей и операторов. Нарушений правил обеспечения безопасности не выявлено.



Как сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев, с начала года проведено 29 мероприятий по обследованию парков и скверов, где установлены аттракционы. Вынесено 31 постановление на общую сумму 75500 рублей, выдано девять предостережений и предписаний. Весной проведен дополнительный комплекс проверочных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности посетителей аттракционов, размещенных в торговых центрах.



Наиболее часто в ходе проверочных мероприятий выявляются недостатки в эксплуатационных документах, отсутствие сведений об итогах обследования аттракциона на предмет его допуска к работе и разъяснительной информации по соблюдению мер безопасности для посетителей. После выдачи предостережений и предписаний проводятся повторные рейды с целью контроля за устранением нарушений.



В настоящее время на территории Ярославской области официально функционирует 136 аттракционов. Из них 112 – стационарные, 90 процентов – на территории городов Ярославля и Рыбинска. 24 передвижных объекта постоянно меняют свою дислокацию и эксплуатируются в местах массовый гуляний в период проведения праздничных мероприятий.