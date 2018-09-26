​За 8 месяцев этого года на территории Ярославской области количество преступлений, совершенных детьми и подростками, в целом сократилось на 29,3 процента, тяжких – на 59 процентов. Такие цифры были озвучены на очередном заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних.



Отмечено, что сокращению числа правонарушений среди юных жителей региона способствует развитие служб медиации в системе образования. Действующие службы обеспечивают защиту прав несовершеннолетних, помогают в формировании безопасного и психологически комфортного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций.



Одной из главных причин совершения преступлений в отношении детей собравшиеся назвали семейное неблагополучие. В настоящее время на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят 1742 человека, не исполняющих свои родительские обязанности. Принято решение усилить меры по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также родителей, негативно влияющих на своих детей, для принятия к ним мер, предусмотренных законодательством.



В областной системе социальной защиты сегодня работают 12 реабилитационных центров для несовершеннолетних. С января 2011 года на базе одного из них – «Медвежонка» – действует линия детского телефона доверия под единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Она организована в рамках соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Ярославской области.



На номер 8-800-2000-122 можно позвонить со стационарных или мобильных телефонов. Специалисты оказывают детям, подросткам, их родителям и другим обратившимся экстренную психологическую помощь.



В первом полугодии педагоги-психологи ответили более чем на 700 звонков, в том числе на 172 – от несовершеннолетних.