|Уважаемые воспитатели, сотрудники дошкольных образовательных учреждений Ярославской области, ветераны, посвятившие себя этому благородному делу!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Быть наставником и помощником – высокое призвание, непростой и почетный труд. В этот особенно важный и ответственный период жизни вы помогаете становлению личности юных граждан Ярославии, закладываете нравственные основы их мировоззрения.
Пусть не иссякают доброта и мудрость ваших сердец, а будни будут наполнены детской радостью и благодарностью за заботу.
Желаю всем воспитателям и работникам дошкольного образования области успешного, плодотворного труда, энергии, оптимизма, здоровья и счастья!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 18:45
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