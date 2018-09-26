​Уважаемые воспитатели, сотрудники дошкольных образовательных учреждений Ярославской области, ветераны, посвятившие себя этому благородному делу!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Быть наставником и помощником – высокое призвание, непростой и почетный труд. В этот особенно важный и ответственный период жизни вы помогаете становлению личности юных граждан Ярославии, закладываете нравственные основы их мировоззрения.



Пусть не иссякают доброта и мудрость ваших сердец, а будни будут наполнены детской радостью и благодарностью за заботу.



Желаю всем воспитателям и работникам дошкольного образования области успешного, плодотворного труда, энергии, оптимизма, здоровья и счастья!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов