​Уважаемые воспитатели, сотрудники дошкольных образовательных учреждений Ярославской области, ветераны, посвятившие себя этому благородному делу!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Быть наставником и помощником – высокое призвание, непростой и почетный труд. В этот особенно важный и ответственный период жизни вы помогаете становлению личности юных граждан Ярославии, закладываете нравственные основы их мировоззрения.

Пусть не иссякают доброта и мудрость ваших сердец, а будни будут наполнены детской радостью и благодарностью за заботу.

Желаю всем воспитателям и работникам дошкольного образования области успешного, плодотворного труда, энергии, оптимизма, здоровья и счастья!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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