​Первые итоги реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярославской агломерации в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» были рассмотрены на общественных обсуждениях. Они прошли в Правительстве области при участии представителей регионального департамента дорожного хозяйства, областной дорожной службы, мэрии Ярославля, МКУ «Агентство по муниципальному хозяйству», региональной Общественной палаты, проекта «Дороги Ярославля», профильных общественных советов, ОНФ, СМИ, а также заинтересованных граждан.



– Одно из важнейших направлений реализации приоритетного федерального проекта – участие общественности. В работе мы учитываем замечания и пожелания жителей региона, – подчеркнул директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Активность ярославцев так высока, что была отмечена не только на региональном, но и на федеральном уровне. Из 40 объектов программы 2018 года 19 уже отремонтированы: 16 – это участки улично-дорожной сети, три – светофоры. Оставшиеся объекты находятся в высокой степени готовности и будут сданы в течение двух недель. Контрактный срок окончания работ – 10 октября.



С 2017 года это шестые общественные обсуждения, которые департамент дорожного хозяйства региона проводит совместно с мэрией Ярославля.



– В этом году контроль за работами ведется более качественно. Специалисты круглосуточно осуществляют технический надзор за процессом с учетом нормативных требований, – рассказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Виктор Макеев-Гурьянов. – В интересах подрядных организаций незамедлительно устранять выявленные недочеты, иначе мы выставляем штрафные санкции, приостанавливаем работы.



Представители власти в течение двух часов рассказывали о проделанной работе, отвечали на все вопросы присутствующих. Замечания и пожелания были занесены в протокол и будут учтены при реализации проекта.



– Мне больше нравится, как в этом году делаются дороги: процесс идет более активно. У нас есть прямой контакт с подрядчиками и представителями власти. Мы в онлайн-режиме контролируем, общаемся и отслеживаем выполнение работ. Реакция на пожелания оперативная, – рассказал участник проекта «Дороги Ярославля» Сергей Какурин. – На улице Клубной после моего обращения подрядчик вышел, и на следующий день все уже было устранено. Вообще, Клубная и 1-я Шоссейная сделаны хорошо. Думаю, программа в этом году будет завершена в срок.



Координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев добавил, что все недочеты, обозначенные общественностью, были устранены.



– Ждем завершения программы этого года, и на сегодняшний день мы ставим оценку реализации выше, чем в прошлом, – добавил он. – Общественное обсуждение – мероприятие нужное и полезное. Будем работать и дальше.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет отремонтировано 40 объектов Ярославской агломерации, 30 из которых – участки улично-дорожной сети общей протяженностью 81,3 километра, 10 – светофоры.



Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составляет 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 объекта общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.