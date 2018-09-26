​Зимой на дорогах областной собственности будут работать 657 единиц техники. Уже заключены договоры на поставку 22 тысяч тонн соли, идет подписание документов на поставку песка и определение поставщика жидкого противогололедного реагента.



Такая информация была озвучена на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участие в нем приняли директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев, начальник управления ГИБДД УМВД РФ по Ярославской области Андрей Сироткин, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.



– При обработке в зимний период улично-дорожной сети особое внимание необходимо уделять опасным участкам, по которым проходят маршруты общественного транспорта, школьных автобусов, – отметил Михаил Соловьев. – Также первоочередная обработка должна проводиться на мостах, путепроводах, транспортных развязках, спусках и подъемах и в местах наибольшей вероятности ДТП.



Как сообщил Андрей Сироткин, по итогам мониторинга Госавтоинспекцией определены 19 участков улично-дорожной сети, на которых с наступлением зимы регулярно возникают задержки в движении транспорта. Этим объектам в наступающем сезоне будет уделено особое внимание. Вся техника, задействованная в зимнем содержании улично-дорожной сети Ярославля, оборудована навигационной системой ГЛОНАСС. До 15 октября будет организовано поступление информации о передвижении машин в дежурную часть Госавтоинспекции. Это позволит скорректировать маршруты в экстремальных погодных условиях в зависимости от ситуации на дорогах.



На заседании областной комиссии также рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Специалисты территориального отдела Госавтодорнадзора по Ярославской области за 8 месяцев этого года провели 163 проверки, большинство из которых – внеплановые. Составлено 218 протоколов, вынесено 207 постановлений о привлечении к административной ответственности. Наложены штрафы на сумму более 2,8 миллиона рублей.



По итогам заседания главам муниципальных образований рекомендовано провести анализ всех фактов происшествий с участием общественного транспорта, обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований безопасности при перевозках детей.