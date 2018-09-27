​Подведены итоги второго областного конкурса «Лучший специалист в сфере закупок». Победителем стала специалист отдела организационно-правового и материально-технического обеспечения агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области Антонина Некрасова. Она была награждена в рамках региональной конференции «Эффективные закупки».



– Правительство Ярославской области создает условия для повышения профессиональной квалификации заказчиков, признания их заслуг, – отметила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Профессионализм заказчиков является одной из основ развития контрактной системы.



По итогам четырех этапов конкурса «Лучший специалист в сфере закупок» были определены трое лучших. Они продемонстрировали наиболее высокий уровень профессиональной компетентности, а также представили новые практики осуществления закупочной деятельности.



Денежное вознаграждение за первое место – 30 тысяч рублей, за второе – 25 тысяч рублей, за третье – 20 тысяч рублей.



Также в рамках конференции за значительные заслуги в развитии контрактной системы в сфере закупок почетными грамотами департамента государственного заказа наградили представителей нескольких региональных департаментов.