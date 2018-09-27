​27 сентября в рамках региональной конференции «Эффективные закупки» была презентована новая система оповещения предпринимателей об опубликованных закупках Ярославской области «YAR INFORM Госзакупки».

– Для удобства получения информации о размещенных закупках, а также в целях соблюдения принципов контрактной системы – открытости, прозрачности информации о закупках и обеспечения конкуренции – мы создали систему «YAR INFORM Госзакупки», – сказал директор департамента государственного заказа Андрей Афонин. – Данный сервис позволит осуществлять адресное оповещение заинтересованных представителей бизнес-сообщества обо всех опубликованных закупках Ярославской области без дополнительных затрат.

Алгоритм действий поставщиков по использованию ресурса очень прост. Необходимо зарегистрироваться в ГИС «Госзакупки ЯО», выполнить вход в личный кабинет, перейти в раздел «Информация для поставщиков» и подписаться на рассылку.

В сервисе оповещения возможна подписка на конкретную продукцию, а также на укрупненные группы.

Система не требует дополнительных затрат и позволяет получать ежедневно по электронной почте уведомления, содержащие информацию о реестровом номере закупки, наименовании заказчика, способе осуществления закупки, начальной (максимальной) цене контракта, наименовании объекта закупки, а также ссылку на закупку.

Для бизнес-сообщества это экономия времени и трудовых ресурсов на поиск интересующих закупок, повышение их доступности.

Предварительно ввод в эксплуатацию системы оповещения запланирован до 1 января 2019 года.

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