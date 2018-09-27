​27 сентября Правительство Ярославской области посетила делегация Аргентинской Республики во главе с министром промышленности провинции Мисьонес Луисом Личовски.



– Сотрудничество со странами Латинской Америки, в том числе и с Аргентинской Республикой, является важным направлением развития международных связей Ярославской области, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Осенью прошлого года с целью активизации торгово-экономического взаимодействия представители дипломатического корпуса государств Латинской Америки и Карибского бассейна посетили наш регион с официальным визитом и провели встречи с бизнес-сообществом. Сегодня мы продолжаем диалог, начатый год назад.



В прошлом году товарооборот между Аргентиной и Ярославской областью составил порядка 90 тысяч долларов США. Причем преимущественная доля в этом объеме принадлежит импорту в наш регион.



Представители республики отметили широкие возможности для развития экспортных связей. В числе перспективных направлений обозначены фармацевтика, реализация совместных проектов в сфере промышленности на основе кадрового и технологического обмена.



– Наша провинция – важный торговый и транспортный регион Аргентины. Основными отраслями у нас являются деревообработка и сельское хозяйство. В этих сферах нам особенно интересно сотрудничество с вашим регионом, – отметил Луис Личовски. – Но мы рассматриваем и другие направления партнерства. Оно из них – туризм. У нас особое отношение к природе. Треть нашей территории – природные заповедники. У нас прекрасные ландшафты, водопады и многое другое. Сейчас идет обширное строительство туристической инфраструктуры, отелей, улучшено авиасообщение. Будем рады увидеть ярославцев в наших краях.



В настоящее время заинтересованность во взаимодействии со странами Латинской Америки высказывают компании, работающие в сферах судостроения, малой энергетики, пищевой и перерабатывающей промышленности. В ходе визита в Ярославль аргентинская делегация посетила производственные площадки предприятий «Паритет», «Р-Фарм» и «Компания Дизель». Также гости побывали в первом в Европе жилом доме, напечатанном при помощи строительного 3D-принтера.