​В Данилове завершены работы по благоустройству парка Победы, основанного в 1975 году. Проект реализован благодаря губернаторской программе «Решаем вместе!». За преображение данной общественной территории в ее рамках в марте проголосовали более 380 человек.



Приведены в порядок площадка у памятника и ведущая к нему пешеходная дорожка. Стела облицована гранитом. Стоимость работ составила более 2,5 миллиона рублей.



Еще около 9 миллионов рублей по программе «Решаем вместе!» Данилову в этом году было выделено на комплексное благоустройство двух дворовых территорий. Реализация этих проектов позволит улучшить условия проживания более чем 600 человек.



– Дворовая территория у трех домов на улице Урицкого уже приведена в порядок, у домов, расположенных в квартале улиц Шарохина, Володарского и Петербургской, проект в завершающей стадии, – рассказал и. о. главы городского поселения Данилов Иван Свечушкин. – Выполнен большой объем работ. Заасфальтированы тротуары и проезды, расширены парковочные места, установлены новые лавочки, урны. Обустроено дополнительное освещение: теперь над каждым подъездом висит светильник с датчиком движения. На сэкономленные средства до конца месяца будут установлены игровые элементы на детских площадках. Жители – молодцы, приняли трудовое и финансовое участие в благоустройстве.



Проект «Решаем вместе!», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия». Ярославский опыт получил высокую оценку Минфина России. В настоящее время завершаются работы на объектах 2018 года, на основе предложений граждан составляется перечень объектов на 2019-й.



– Очень важно, чтобы все намеченное было сделано в полном объеме, с должным качеством и в срок, – ранее подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов на совещании, посвященном предварительным итогам реализации проекта. – На данный момент необходимо сосредоточить все усилия на выполнении планов текущего года. Я хочу напомнить руководителям муниципальных образований о личной ответственности за результат. Требуется максимально задействовать общественность, которая будет вести контроль за качеством и сроками выполнения работ. Жители региона, все мы заинтересованы в том, чтобы обновленные объекты служили долго.



Справка



Губернаторский проект «Решаем вместе!» реализуется по инициативе главы региона Дмитрия Миронова и направлен на решение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.