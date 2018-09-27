​27 сентября прошло заседание собрания представителей Некоузского района седьмого созыва. Участие в мероприятии принял заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. Главным вопросом повестки стало избрание главы муниципального образования.

Рассматривались пять кандидатур. Большинство голосов было отдано за Григория Петрова.

– Быть главой района – прежде всего большая ответственность. Для этого необходимы опыт руководящей работы, знание проблематики и специфики территории. У Григория Петрова все это есть, – сказал Роман Колесов. – Он коренной житель Некоузского района, прекрасно знает все болевые точки, видит перспективы. Обладает хорошими лидерскими и организаторскими способностями, действует взвешенно и продуманно. Уверен, новый руководитель сможет решить социально-экономические задачи, стоящие перед районом.

Григорий Петров имеет большой опыт работы в силовых ведомствах, взаимодействия с федеральными и региональными структурами.

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