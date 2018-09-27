​В Ярославской области в 2019 году будет проведена государственная кадастровая оценка около 500 тысяч земельных участков и более чем 930 тысяч объектов капитального строительства, в том числе квартир и индивидуальных жилых домов.



До февраля 2019 года Росреестром будет сформирован перечень объектов недвижимости. Далее в соответствии с общероссийской методикой специалисты Центра кадастровой оценки, рекламы и торгов определят их кадастровую стоимость.



Не позднее июля будет опубликован промежуточный отчет, начнутся сбор и исправление замечаний. После всех проверок в декабре 2019 года утвержденные результаты государственной кадастровой оценки будут внесены в ЕГРН. Использовать эти данные начнут с 1 января 2020 года.



– Сейчас проводится мониторинг рынка недвижимости, сбор сведений о ценообразующих факторах, дополнительной информации о характеристиках объектов недвижимости, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Организована работа по повышению качества данных об объектах оценки, содержащихся в ЕГРН. На этом этапе важно сформировать максимально полную базу. Основные критерии, которые имеют значение для оценки: вид разрешенного использования земельных участков, категория земель, их площадь, а для объектов капитального строительства – площадь, материал стен, этажность, год постройки.



Оценивать объекты недвижимости будут по новым, единым для всех методическим указаниям, утвержденным Минэкономразвития России.



Сейчас у граждан есть возможность повлиять на кадастровую стоимость. Для этого необходимо представить в Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов декларацию о характеристиках объектов недвижимости. Можно принести документ лично или отправить почтой по адресу: Ярославль, улица Терешковой, дом 22, помещение 1, кабинет 1. Также предусмотрен электронный способ подачи на адрес: infocko76@yarregion.ru. В этом случае документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью.



Телефон для справок: (4852) 64-06-39 (доб. 122).