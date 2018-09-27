|27 сентября в Ярославле начала работать Центральная городская больница. Новое юридическое лицо образовано в результате объединения клинической больницы №1, клинической больницы №5, детской клинической больницы №1 и поликлиники №2.
Объединение медицинских организаций расширяет перечень услуг, предоставляемых в амбулаторном звене, пациентам, ранее прикрепленным к КБ №1 и 5. Перечень узких специалистов, ведущих прием в поликлиниках, дополнится такими врачами, как колопроктолог, пульмонолог, онколог и другими.
Также расширяются возможности лабораторной службы и службы функциональной диагностики. Создается и отдельное терапевтическое поликлиническое отделение для обслуживания населения, которое раньше наблюдалось у специалистов КБ №5 по заявительному принципу.
Участковые терапевты пятой больницы продолжат работать на своих участках. Пациенты, ранее прикрепленные к КБ №5, смогут получать стационарную помощь в терапевтическом отделении бывшей КБ №1, а также в специализированных отделениях областного госпиталя ветеранов.
Перемещение подразделений КБ №5 на новые площади планируется в первой половине декабря. Все будет происходить постепенно для максимального удобства пациентов. Они заранее получат информацию, где будет находиться их участок, в какое время и какие специалисты ведут прием.
Стационарные и диагностические отделения детской больницы №1 разместятся на площадях КБ №5 по адресу: улица Терешковой, 22.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:45
22 просмотров
2018.09.27 Студенты из Германии прибыли в Ярославль для участия в международном фестивале «СТАТУС»2018.09.27 Ярославской больнице имени Семашко исполнилось 160 лет2018.09.27 Продукция предприятий Ярославской области представлена на международных выставках в Москве2018.09.27 Жители региона могут повлиять на результат кадастровой оценки своей недвижимости2018.09.27 Главой Некоузского муниципального района избран Григорий Петров