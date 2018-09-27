​Продукция ярославских производителей представлена на двух международных выставках, которые сейчас проходят в Москве: «CJF – Детская мода» и «Формула рукоделия». Участие компаний региона в этих мероприятиях организовал областной Центр экспорта.



– Наша задача – помочь ярославским предприятиям представить свою продукцию зарубежным клиентам, найти реальных партнеров, получить заказы, – сказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова.



Ярославские товары размещены на коллективных стендах. В выставке «CJF – Детская мода» участие принимают ООО «Юки-кидс», группа компаний «Апрель» и предприятие «Бодитекс». На форуме «Формула рукоделия» изделия из дерева и мебель для творческих профессий представляют ИП Иванов М.М., ООО «Комфорт и К» и компания «Швейный мир».



Центр экспорта оказывает услуги представителям малого и среднего бизнеса на бесплатной основе: финансирует аренду стенда и организационный взнос за участников выставки, дополнительное оборудование. Компании самостоятельно оплачивают проезд и пребывание своих сотрудников.