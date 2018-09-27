​Одному из старейших медицинских учреждений региона – ярославской больнице имени Н.А. Семашко – исполняется 160 лет. Торжественное мероприятие в честь этого события прошло сегодня в Музее истории города.



Сотрудников больницы поздравил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.



– Отрадно, что больница уверенно смотрит в будущее, – сказал он. – Сегодня это современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение с серьезной материально-технической базой и уникальными медицинскими кадрами. Трое сотрудников больницы имеют звание «Заслуженный врач», 11 специалистов награждены значком «Отличник здравоохранения» и трое получили ученую степень кандидата медицинских наук, многие награждены почетными грамотами Минздрава Российской Федерации. Больница оказывает квалифицированную медицинскую помощь в соответствии со всеми стандартами, активно внедряются новые медицинские технологии, обновляется оборудование, улучшаются условия пребывания пациентов.



В больнице имени Н.А. Семашко работают гинекологическое, терапевтическое и хирургическое отделения и три поликлиники: детская, территориальная и физиотерапевтическая. Хирургическое отделение оказывает круглосуточную экстренную помощь населению Красноперекопского, Фрунзенского и Кировского районов Ярославля. В год это порядка двух тысяч пациентов.



На базе больницы есть отделение сестринского ухода на 40 коек. Восстановительное лечение и реабилитацию в физиотерапевтической поликлинике проходят пациенты практически из всех районов города.



В честь юбилейной даты в музее истории Ярославля открылась выставка архивных материалов из истории больницы.