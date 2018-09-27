​Команда студентов из Германии примет участие в международном фестивале «СТАТУС», который в 16-й раз пройдет на территории Ярославской области с 28 по 30 сентября. Молодежный проект курирует Правительство области. Сегодня с представителями немецкой делегации встретился руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин.



– Ярославская область развивает сотрудничество более чем c 25 странами. Наша молодежь взаимодействует со сверстниками из Франции, Чехии, США, Китая, Финляндии, Великобритании и Германии, – отметил Кирилл Сорокин. – С Германией наш регион связывают давние дружественные отношения. Те контакты, которые устанавливаются в результате обменов, совместных мероприятий среди молодежи, являются прочной основой для дальнейшей настоящей дружбы, которая объединяет государства. Желаю вам успехов в международном студенческом фестивале.



Представители ассоциации молодежных спортивных клубов земли Гессен являются традиционными участниками «СТАТУСа». Вместе с ними в этом году за кубок будут бороться представители вузов Ярославской области и молодежь из Калуги, всего 11 команд.



– Наша организация «Sportjugend Hessen» помогает всем, кто хочет организовать какие-либо спортивные молодежные проекты. Главная задача – популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения, – рассказал руководитель молодежных проектов агентства по делам спорта и молодежи федеральной земли Гессен Эрнст Матиас. – И мы рады, что совсем недавно наш спортивно-образовательный лагерь «Sportjugend Hessen» посетили ярославские ребята, а теперь мы приехали к вам вновь на фестиваль «СТАТУС». Там очень интересные задания, игры. Некоторые мы даже пытались проводить в Германии. В этот раз мы будем более подготовленными к состязаниям.



Фестиваль пройдет на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж». Команды сыграют в лапту, «Ринго» и «Взятие города», поборются в силовой эстафете, биатлоне, туристической эстафете, московском ориентировании, эстафете «Скалодром» и лазертаге. Также ребята примут участие в интеллектуальных и творческих конкурсах.



Справка



Международный студенческий фестиваль «СТАТУС» (семестр творчества, адреналина, туризма, улыбок и спорта) проводится в Ярославской области с 2003 года.



Участие в мероприятии принимали представители Московской, Рязанской, Пермской, Калужской, Курской, Тверской, Костромской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Брянской, Вологодской областей, Республики Чувашии, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Москвы. Традиционно на фестиваль приезжают представители «Sportjugend Hessen» – ассоциации молодежных спортивных клубов земли Гессен (Федеративная Республика Германия).



Постоянные участники фестиваля взаимодействуют друг с другом в течение всего года, и немецкая делегация не является исключением. Те, кто уже успел побывать на «СТАТУСе», завели друзей, с которыми поддерживают связь, общаясь в социальных сетях.