​В Ярославле и Рыбинске прошла акция «Родительский патруль». Активные родители вместе с сотрудниками ГИБДД вышли на улицы, чтобы еще раз напомнить детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения.



– Наш регион принимает активное участие в Общероссийской неделе безопасности, – сказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Во вторник во всех образовательных организациях состоялся единый урок на тему «Дорога из каникул в школу». В рамках акции «Родительский патруль» к профилактике детского травматизма вместе с педагогами и сотрудниками ГИБДД подключилось родительское сообщество. Это очень важно, потому что для ребенка именно родители – пример для подражания, а взрослые, в свою очередь, должны помнить о необходимости контроля за детьми.



В областном центре акция проходила в Заволжском районе, около детского сада №6. Ее участники следили за соблюдением правил дорожного движения, напоминали водителям и пешеходам о значимости грамотного поведения на улицах города.



– За 8 месяцев этого года произошло 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 62 ребенка, – сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Сергей Киселев. – Мы надеемся, что с помощью общественников добьемся снижения травматизма.



К «Родительскому патрулю» присоединились активисты движения «Отцовский патруль». Они уже несколько месяцев проводят регулярные рейды в целях контроля за детской безопасностью: проверяют лагеря, парки, скверы, аттракционы.



– В центре нашего внимания – здоровье и жизнь детей, – подчеркнул председатель регионального отделения «Совета отцов» Алексей Таганов. – Задача родителей – сформировать у ребенка правильный алгоритм законопослушного поведения на улице. И в этом вопросе мелочей быть не может. Важно все: наличие световозвращающих элементов на одежде, знание дорожных знаков, проработанный безопасный маршрут из дома до школы и обратно, умение переходить дорогу, детские кресла в автомобилях. Напомнить об этом взрослым и детям всегда полезно.



Пока родители патрулировали территорию, воспитанники сада №6 проходили квест «В поисках дорожных знаков», выполняя задания сказочных героев.



Подобные мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма в различных форматах – интерактивные занятия, акции, родительские собрания, лекции, конкурсы, тестирование – в рамках Недели безопасности сейчас проходят по всему региону.