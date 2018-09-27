​В рамках Дня промышленности Ярославской области будут организованы экскурсии на ведущие промышленные предприятия региона. В их числе – «Компания Дизель» и моторный завод в Тутаеве, Ярославский судостроительный завод, Ярославский радиозавод, ПАО «Автодизель» и «Кордиант».



– В ходе экскурсий жители региона, школьники и студенты смогут познакомиться с технологическим уровнем предприятий, с их традициями и историей, с интересными инновационными разработками, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина.



Экскурсии пройдут 3, 4 и 5 октября. В один день предлагается посетить сразу два предприятия. Трансфер будет организован транспортом предприятий. Участие бесплатное.



3 октября: ООО «Компания Дизель» и ПАО «Тутаевский моторный завод». Трансфер: 10.00, Ленинградский пр., 54, гипермаркет «Лента» (у выезда с парковки на ул. Панина).



4 октября: филиал АО «Кордиант» в Ярославле и ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Трансфер: 10.00, проходная Ярославского шинного завода (ул. Советская, 81).



5 октября: ПАО «Ярославский судостроительный завод» и ПАО «Ярославский радиозавод». Трансфер: 10.00, парковка у гостиницы «Юбилейной» (Которосльная наб., 26).



Записаться на экскурсию можно на сайте «Деньпромышленности.рф», а также по телефону +7 (962) 161-42-77.