|В рамках Дня промышленности Ярославской области будут организованы экскурсии на ведущие промышленные предприятия региона. В их числе – «Компания Дизель» и моторный завод в Тутаеве, Ярославский судостроительный завод, Ярославский радиозавод, ПАО «Автодизель» и «Кордиант».
– В ходе экскурсий жители региона, школьники и студенты смогут познакомиться с технологическим уровнем предприятий, с их традициями и историей, с интересными инновационными разработками, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина.
Экскурсии пройдут 3, 4 и 5 октября. В один день предлагается посетить сразу два предприятия. Трансфер будет организован транспортом предприятий. Участие бесплатное.
3 октября: ООО «Компания Дизель» и ПАО «Тутаевский моторный завод». Трансфер: 10.00, Ленинградский пр., 54, гипермаркет «Лента» (у выезда с парковки на ул. Панина).
4 октября: филиал АО «Кордиант» в Ярославле и ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Трансфер: 10.00, проходная Ярославского шинного завода (ул. Советская, 81).
5 октября: ПАО «Ярославский судостроительный завод» и ПАО «Ярославский радиозавод». Трансфер: 10.00, парковка у гостиницы «Юбилейной» (Которосльная наб., 26).
Записаться на экскурсию можно на сайте «Деньпромышленности.рф», а также по телефону +7 (962) 161-42-77.
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