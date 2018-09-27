​27 сентября Региональная лизинговая компания (РЛК) Ярославской области подписала первый договор. Получателем льготного лизинга стало тутаевское ООО «Поли Пак». Новое оборудование ему необходимо для расширения действующего производства – компания изготавливает пакеты из полиэтилена низкого давления.



– С момента начала функционирования РЛК до подписания первого контракта прошло менее трех месяцев – рекордные сроки для запуска проекта такого уровня. Но мы понимаем, что это действительно необходимый предпринимателям инструмент поддержки, поэтому приложили максимум усилий для ускорения всех установочных процедур, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Теперь механизм отлажен, и следующие лизинговые контракты не заставят себя ждать. Благодаря работе компании малый бизнес получит возможность развиваться хорошими темпами.



Первый клиент РЛК берет в лизинг пакетоделательную машину. Сумма финансирования – 5,5 миллиона рублей, ставка – 8 процентов годовых, срок – 3 года.



– Благодаря новому оборудованию мы собираемся усовершенствовать продукт, увеличить скорость производства и расширить ассортимент, – отметил генеральный директор предприятия Александр Лыгин. – Машину планируем установить уже в октябре. Мы постоянно закупаем новое оборудование и знаем, что условия, которые предлагает РЛК, очень хорошие для малого бизнеса.



Региональная лизинговая компания Ярославской области единственная в ЦФО и одна из четырех в России. Она создана в этом году совместными усилиями Правительства региона и Федеральной корпорации МСП. На сегодняшний день на рассмотрении в РЛК находятся 29 заявок на общую сумму более 450 миллионов рублей. Компания рассматривает проекты из Ярославской, Владимирской, Московской, Смоленской, Ивановской областей и других субъектов РФ.



Уставный капитал компании составляет 2 миллиарда рублей: 1,5 миллиарда предоставила Федеральная корпорация МСП, 0,5 миллиарда – Ярославская область.



РЛК создана в качестве меры поддержки малого и микробизнеса при приобретении оборудования. Ставки по лизинговым сделкам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов – для иностранного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга – от 10 процентов. Сайт компании – https://rlc76.ru/.