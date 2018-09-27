​В связи с возгоранием, случившимся 27 сентября на установке каталитического крекинга ОАО «Славнефть-ЯНОС», была проведена дополнительная проверка уровня загрязняющих веществ в районе предприятия.



– В ночь на 28 сентября качество воздуха исследовано, в том числе при помощи аккредитованной мобильной экоаналитической лаборатории, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – Фактов превышения установленных предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ, в том числе на границе санитарно-защитной зоны, не зафиксировано. Загрязнения почвы и сточных вод также нет.



В целях обеспечения экологической безопасности населения Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» осуществляет мониторинг состояния атмосферного воздуха в постоянном режиме.



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