|В связи с возгоранием, случившимся 27 сентября на установке каталитического крекинга ОАО «Славнефть-ЯНОС», была проведена дополнительная проверка уровня загрязняющих веществ в районе предприятия.
– В ночь на 28 сентября качество воздуха исследовано, в том числе при помощи аккредитованной мобильной экоаналитической лаборатории, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – Фактов превышения установленных предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ, в том числе на границе санитарно-защитной зоны, не зафиксировано. Загрязнения почвы и сточных вод также нет.
В целях обеспечения экологической безопасности населения Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» осуществляет мониторинг состояния атмосферного воздуха в постоянном режиме.
Фото: http://76.mchs.gov.ru/
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