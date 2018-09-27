Доля товаров ярославских производителей в сети «Магнит» увеличится на 10 процентов. Такая договоренность достигнута по итогам торгово-закупочной сессии, организованной для поставщиков и АО «Тандер» в региональном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка.



– Такие сессии дают нашим предприятиям возможность презентовать свою продукцию крупным торговым сетям, начать сотрудничество с ними, выйти на новые рынки, – сказала заместитель директора департамента Валентина Шишина.



На встрече присутствовали как те, кто еще только планирует взаимодействие с торговой компанией, так и те, кто хочет расширить зону своего присутствия в сетях.



Сейчас доля местных товаропроизводителей в общем ассортименте «Магнита» – 30 процентов. Ярославские предприятия поставляют в основном молочную и мясную продукцию, овощи и хлебобулочные изделия. Общее количество магазинов сети в регионе – более 200, они есть в 27 населенных пунктах.



Подобные закупочные сессии департамент АПК и потребительского рынка Ярославской области также проведет на Российской агровыставке «Золотая осень – 2018» 11 октября. В них примут участие крупные торговые сети: «Глобус», «Лотос», «X5 Ритейл Групп» и «Магнолия».