​28 – 29 сентября в Сочи под эгидой ООН проходит Международный глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий. Он организован при участии Правительства России в рамках проекта, разработанного НИЦ «Курчатовский институт» и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению Президента России Владимира Путина.



В мероприятии принимают участие помощник Президента Андрей Фурсенко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель генерального директора ЮНИДО Хироши Кинийоши, ведущие мировые и российские ученые, эксперты, представители промышленности и органов власти. Ярославский регион представляет заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



– Сегодня мы вынуждены решать экологические проблемы, возникшие в результате работы промышленных предприятий много лет назад. Это и ликвидация кислогудронных прудов, и «зеленое масло». Наша задача – сделать так, чтобы у последующих поколений подобных вопросов не возникало, – сказал Роман Колесов. – И сегодня на форуме мы обсуждаем такие технологии, внедрение которых позволило бы промышленности работать, не причиняя вреда окружающей среде. Для Ярославской области это направление очень важно. По инициативе губернатора Дмитрия Миронова в регионе сформирована новая экологическая политика, и важно реализовать ее максимально эффективно.



Конвергентные технологии подразумевают синтез нано-, био-, информационных и когнитивных проектов. Их внедрение в промышленности позволит решать проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Также участники форума рассматривают перспективы влияния таких технологий на материальные, энергетические и трудовые ресурсы.