​Делегация Ярославской области во главе с заместителем председателя регионального Правительства Виталием Ткаченко примет участие в главном энергетическом форуме страны «Российская энергетическая неделя – 2018». Он пройдет в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 6 октября.



Цели форума – демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. В 2018 году РЭН станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития – энергосбережения и повышения энергоэффективности, нефтехимии, газовой, угольной, нефтяной отраслей.



– Вопросы энергоэффективности в нашем регионе являются приоритетными, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Принята программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы. В ее рамках постоянно ведется работа по модернизации и оптимизации систем тепло- и электроснабжения, просветительская деятельность, направленная на повышение уровня знаний потребителей в вопросах энергосбережения. В течение нескольких лет регион хорошо проявляет себя на всероссийском фестивале «#ВместеЯрче». Уверен, участие в «Российской энергетической неделе – 2018» будет способствовать дальнейшему развитию энергетики и повышению энергоэффективности в Ярославской области.



Вместе с Виталием Ткаченко на форуме будут работать сотрудники регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих предприятий.



В программе мероприятия – международный саммит мэров по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития городов, заседания двусторонних межправительственных комиссий, презентация международных прогнозов энергетического развития, всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018 – 2019 годов», круглые столы и дискуссии, бизнес-диалоги.



На площадке форума также пройдет выставка, где будут представлены новейшие технологии ТЭК, разработки в сфере альтернативной энергетики, последние достижения в области энергосбережения и защиты экологии.



Кроме того, особое внимание будет уделено молодым специалистам ТЭК и студентам российских и зарубежных энергетических вузов. Они смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий и представителям Министерства энергетики, а также презентовать свои инициативы.