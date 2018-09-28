​Сегодня в регионе – 19 казачьих обществ. Их взаимодействие с органами местного самоуправления, а также работу по патриотическому воспитанию молодежи 28 сентября обсудили участники заседания постоянной рабочей группы при комиссии Центрального федерального округа Совета при Президенте РФ по делам казачества в Ярославской области.



– Первым делом я хочу поблагодарить представителей казачества за участие в обеспечении общественного порядка и безопасности во время пребывания в Успенском соборе мощей святителя Спиридона Тримифунтского, – сказал директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев. – Но к такой работе мы можем привлекать только казачьи общества, входящие в государственный реестр обществ. В нем зарегистрированы лишь четыре организации из 19 действующих на территории региона. Правительство области готово оказать казачьим обществам помощь, необходимую для включения в этот реестр. Ответственность по проведению данной работы лежит и на органах местного самоуправления.



По итогам предыдущего заседания рабочей группы руководителям муниципальных администраций был дан ряд поручений. Большинство из них выполнено.



Наиболее успешно взаимодействие органов власти и казаков организовано в областном центре. В Ярославле ежегодно увеличивается численность обучающихся в кадетских классах. С 1 сентября открыт центр дополнительного образования на базе школы №44, где осуществляется обучение по дополнительным общеобразовательным программам казачьей направленности. На базе Дворца культуры им. Добрынина действует творческое объединение «Центр казачьей культуры». В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» выделяются субсидии и гранты на проведение различных мероприятий. Для членов добровольной народной дружины закупаются проездные билеты.