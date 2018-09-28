​За девять месяцев 2018 года на портале госуслуг зарегистрировались больше 100 тысяч жителей Ярославской области. Таким образом, общая цифра пользователей ресурса в регионе превысила 600 тысяч человек.



– Уже 60 процентов экономически активных жителей области оценили возможности портала госуслуг, – отметила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Вместе с увеличением количества посетителей увеличивается и функциональность сервисов, появляются новые услуги. Сегодня в режиме онлайн можно получить большую часть федеральных и региональных услуг, узнать о начислениях, штрафах и уплатить их прямо на сайте.



Сейчас на портале www.gosuslugi.ru доступна уплата налогов, пошлин, штрафов и задолженностей. Уплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков. Также можно скачать квитанцию для внесения денежных средств в банке.



С 1 января 2017 года уплачивать пошлины на некоторые государственные услуги можно со скидкой 30 процентов.



Также с 1 по 10 октября жители области могут через портал госуслуг самостоятельно принять участие в пробной переписи населения.



– На едином портале государственных и муниципальных услуг размещена информация о 2171 услуге, предоставляемой органами исполнительной власти и местного самоуправления Ярославской области, – прокомментировал директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – В регионе доступно для получений в электронной форме 267 государственных и муниципальных услуг.



Наиболее популярными региональными услугами, получаемыми в электронной форме, являются запись на прием к врачу, регистрация и расторжение брака, регистрация рождения, запись ребенка в детский сад, в образовательное учреждение (школу, техникум), получение информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении (электронный дневник).



Самыми популярными федеральными услугами в Ярославской области, как и во всей стране, остаются проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в ПФР, регистрация автотранспортных средств, получение водительского удостоверения, оформление загранпаспорта и выдача справок о наличии или отсутствии судимости. При этом по целому ряду направлений наблюдается двукратный рост числа заявлений в электронном виде.