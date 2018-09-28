​28 сентября председатель Правительства области Дмитрий Степаненко принял участие в церемонии закладки камня в честь строительства нового завода газопоршневых и дизельных электростанций ООО «Компания Дизель». Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписано в мае на Петербургском международном экономическом форуме.



– Закладка нового завода – это всегда серьезное, важное событие для региона. Оно стало возможным благодаря успешной совместной работе руководства «Компании Дизель» и Правительства Ярославской области, – сказал Дмитрий Степаненко. – Это предприятие благодаря знаниям и таланту управленцев, менеджеров, инженеров, рабочих за 12 лет существования стало одним из крупнейших производителей дизельных электростанций в России. Правительство области считает своей стратегической задачей создание условий для успешного развития бизнеса. Такие предприятия, как «Компания Дизель», работают на развитие экономики региона и всей страны, пополняют бюджет, помогают местным властям в решении социальных задач, обеспечивают работой квалифицированных специалистов, которых в Тутаеве немало.



Новый завод будет ориентирован на выпуск дизельных электростанций мощностью свыше 640 кВт, газопоршневых электростанций мощностью от 3 кВт до 3 МВт, гибридных электростанций. Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2019 года. Общий объем инвестиций составит более 150 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано более 100 новых рабочих мест.



– Хочу выразить огромную благодарность за поддержку Правительству региона, Корпорации развития Ярославской области, департаменту инвестиций и промышленности и ПАО «Сбербанк», который будет финансировать данный проект, – сказал генеральный директор ООО «Компания Дизель» Андрей Шепеляев. – Мы вас не подведем. Надеемся, что в конце следующего года пригласим на открытие завода «Передовая энергетика» и покажем выпуск готовой продукции.



В Тутаеве сегодня уже работает один завод ООО «Компания Дизель», где трудятся 150 человек. Здесь изготавливают дизельные электростанции, блок-контейнеры, другое силовое оборудование. Андрей Шепеляев провел для участников церемонии экскурсию на предприятие. Была представлена выставка готовой продукции, гибридных станций, устроен показ вездеходной техники «SHERP».



На заводе действует система бережливого производства, все электростанции проходят предварительные нагрузочные испытания, работает отдел контроля качества продукции. Ключевыми заказчиками компании являются «Газпром», «Транснефть», НК «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и другие.



За 2017 год отгружено продукции на 1,156 миллиарда рублей, что на 8,1 процента больше, чем в предыдущем периоде.