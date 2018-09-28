28 сентября на Тутаевском моторном заводе прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию предприятия. С юбилеем руководство и коллектив ТМЗ поздравил председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко.



– Сегодня очень значимая дата: полвека назад было принято решение о создании в Тутаеве крупного современного машиностроительного производства, – сказал Дмитрий Степаненко. – За несколько лет практически в чистом поле выросли корпуса нового завода дизельных агрегатов, который сразу стал одним из важнейших предприятий не только Ярославской области, но и всей автомобильной промышленности страны. В 2009 году распоряжением Правительства России ПАО «ТМЗ» было включено в перечень предприятий стратегического значения, и сегодня завод продолжает активно развиваться.



Дмитрий Степаненко отметил, что ТМЗ успешно реализует инвестиционные проекты и программы, направленные на модернизацию, техническое перевооружение и развитие производства, освоение новых видов продукции. На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано соглашение о создании на территории завода совместного предприятия ПАО «КамАЗ» и ведущей промышленной компании КНР по производству дизельных двигателей «Вейчай».



Среди партнеров тутаевских моторостроителей сегодня крупные автомобилестроительные предприятия Ярославля, Санкт-Петербурга, Минска, Гомеля.



– В истории нашего завода было многое: трудности и разочарования сменяли победы и достижения. И мне особенно приятно констатировать, что сегодня предприятие является крупным российским промышленным центром, – сказал генеральный директор ПАО «ТМЗ» Виталий Грибанов. – Годовой объем отгруженной продукции превышает три миллиарда рублей. На заводе трудятся более полутора тысяч человек. Впереди у нас много задач, мы строим большие планы. И все это, конечно, вселяет уверенность в славном будущем нашего завода.



Дмитрий Степаненко вручил Виталию Грибанову поздравительный адрес от главы региона Дмитрия Миронова.



Шесть сотрудников завода в этот день были удостоены почетных грамот Министерства промышленности и торговли РФ. Еще два человека получили почетные грамоты губернатора Ярославской области.