|Поздравляю ярославцев старшего поколения с Днем пожилых людей!
Этот праздник – прекрасная возможность выразить благодарность нашим родителям, пенсионерам, ветеранам войны и труда.
Ваш богатый профессиональный опыт, житейская мудрость и знания, инициатива и неравнодушие в полной мере востребованы обществом. Для молодежи, для детей и внуков вы выступаете заботливыми наставниками, верными помощниками, хранителями моральных ценностей и традиций.
Особая признательность и безграничное уважение адресованы всем, кто, несмотря на возраст, продолжает трудиться и активно участвует в жизни региона.
Желаю долголетия, бодрости, счастья, внимания и заботы со стороны близких и родных людей!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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