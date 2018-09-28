​Поздравляю ярославцев старшего поколения с Днем пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная возможность выразить благодарность нашим родителям, пенсионерам, ветеранам войны и труда.

Ваш богатый профессиональный опыт, житейская мудрость и знания, инициатива и неравнодушие в полной мере востребованы обществом. Для молодежи, для детей и внуков вы выступаете заботливыми наставниками, верными помощниками, хранителями моральных ценностей и традиций.

Особая признательность и безграничное уважение адресованы всем, кто, несмотря на возраст, продолжает трудиться и активно участвует в жизни региона.

Желаю долголетия, бодрости, счастья, внимания и заботы со стороны близких и родных людей!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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