|Уважаемые сотрудники машиностроительных предприятий региона!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Ярославское машиностроение по праву считают важной составляющей российской экономики, а высококлассных специалистов – опорой отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Вы создаете продукцию, своим качеством заслужившую признание в стране и за рубежом, широко востребованную в гражданской и военной сфере. Опираясь на современные научно-технические достижения, расширяя внутреннюю кооперацию и международное сотрудничество, ярославские предприятия отрасли продолжают развиваться, выходят на новый уровень и обеспечивают конкурентоспособность выпускаемых изделий.
Особая благодарность – ветеранам машиностроения, передающим, как эстафету, свои опыт и знания молодому поколению.
Желаю всем труженикам отрасли новых достижений! Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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