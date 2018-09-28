​Уважаемые сотрудники машиностроительных предприятий региона!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Ярославское машиностроение по праву считают важной составляющей российской экономики, а высококлассных специалистов – опорой отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Вы создаете продукцию, своим качеством заслужившую признание в стране и за рубежом, широко востребованную в гражданской и военной сфере. Опираясь на современные научно-технические достижения, расширяя внутреннюю кооперацию и международное сотрудничество, ярославские предприятия отрасли продолжают развиваться, выходят на новый уровень и обеспечивают конкурентоспособность выпускаемых изделий.

Особая благодарность – ветеранам машиностроения, передающим, как эстафету, свои опыт и знания молодому поколению.

Желаю всем труженикам отрасли новых достижений! Здоровья и счастья вам и вашим близким!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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