​В Угличском районе завершены работы на объектах, отремонтированных на средства губернаторского гранта. Это детская художественная и общеобразовательная школы, а также досуговый центр. Обновленные объекты осмотрела заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.



– Как лидер «Рейтинга-76» по итогам прошлого года, Угличский район получил 20 миллионов рублей, – отметила она. – Прежде всего оценивались реальные действия органов местного самоуправления по улучшению ситуации в муниципальном образовании, и этот район показал лучший результат. Деньги губернаторского гранта потрачены на социальные объекты.



Екатерина Троицкая вместе с главой района Анатолием Курициным приняла участие в церемонии открытия нового здания детской художественной школы. Она основана в 1976 году и до настоящего времени работала на территории Богоявленского монастыря. Теперь, после переезда, количество обучающихся планируется увеличить в два раза – до 500 человек. Причем знания здесь получают не только угличане, но и жители соседнего Мышкина. В новой школе все они смогут изучать изобразительное искусство, основы ткачества, керамики, росписи по ткани, дереву, скульптуры.



На сегодня школа полностью отремонтирована и готова принять воспитанников. Приведены в порядок стены, полы, потолки, лестницы, фасад, заменены окна, электропроводка, утеплено чердачное помещение. Кроме того, установлена охранная и пожарная сигнализация, вход сделан удобным для маломобильных групп населения, проведено благоустройство территории.



Также свои двери открыл досуговый центр в селе Заозерье. Здание, в котором он расположен, является объектом культурного наследия регионального значения. Здесь обустроены зал для танцев, где также можно будет организовать выставочную работу, конференц-зал, музыкальный кружок, изостудия. Приобретено музыкальное оборудование, инструменты. Проведен ремонт внутренних помещений здания клуба, систем электроснабжения и отопления, наружных сетей водопровода и канализации, установлен пеллетный котел.



Еще один объект, на который были направлены средства гранта, – Заозерская среднеобразовательная школа-детсад. Она построена в 1866 году на средства М.Е. Салтыкова-Щедрина.



В настоящее время завершен ремонт помещений для дошкольной группы. Теперь здесь новые окна и утепленные специальным материалом полы, есть водопровод и канализация. Кроме того, проведены мероприятия по переводу школьного здания с электрического отопления на пеллетное. Это даст значительную экономию бюджетных средств по оплате за электроэнергию.



– Учреждение располагается в старом деревянном здании, которому уже 200 лет, – рассказала директор Заозерской СОШ Любовь Тушнева. – Мы, конечно, старались поддерживать его в порядке, делали все, чтобы малышам было тепло, комфортно и уютно. Но в целом здание не отвечало требованиям, которые предъявляются к детскому учреждению. Теперь дошколят будет окружать все самое новое, современное и красивое. Места хватит всем. Число учеников и дошкольников просчитано на перспективу.



Справка



По поручению губернатора Дмитрия Миронова для стимулирования деятельности органов местного самоуправления и определения приоритетов социально-экономического развития территорий разработана система рейтингования городских округов и муниципальных районов области («Рейтинг-76»).



Для этого сформирован перечень показателей, определены методики расчета эффективности работы органов местного самоуправления.



В прошлом году общая сумма грантов составила 50 миллионов рублей. В этом году работа по рейтингованию в регионе продолжена.