​В рамках регионального Дня промышленности подписана дорожная карта по расширению использования импортозамещающих технологий и продукции предприятий Ярославской области компаниями группы «Интер РАО».

– Это очередной этап работы по встраиванию региональных предприятий в производственные цепочки холдинга и утверждению перечня совместных мероприятий, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Процесс направлен на реализацию государственной политики импортозамещения, поддержку малого и среднего предпринимательства и развитие инновационных отраслей промышленности.

Начало сотрудничеству между Правительством Ярославской области и «Интер РАО» положено на прошедшем в мае Петербургском международном экономическом форуме. Перед этим, в апреле, основные вопросы взаимодействия промышленники региона и представители холдинга обсудили на совете по производственной кооперации. Также руководство «Интер РАО» побывало на ярославских предприятиях, выпускающих энергетическое и электротехническое оборудование, и отметило их высокий технологический и инновационный уровень.

Дорожная карта закрепляет план мероприятий на 5 лет. В центре внимания – импортозамещение оборудования и технологий в энергетической отрасли, опытно-промышленные испытания продукции региональных производителей на объектах компаний холдинга, поддержка субъектов МСП и стартапов, конкурентный отбор поставщиков и сотрудничество по инновационным проектам.

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