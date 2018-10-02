|Два региональных проекта информатизации вышли в финал Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT», который пройдет 9 – 10 октября в городе Светлогорске.
– Информатизация – прежде всего социальный процесс, связанный с изменениями в образе жизни населения, и Правительство области уделяет ему особое внимание, – отметила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Ярославская область уже не первый раз принимает участие в конкурсе, представляет свои лучшие практики, которые всегда получают достойную оценку.
В финале «ПРОФ-IT.2018» состоится защита 41 проекта в номинациях «Образование и наука», «Здравоохранение», «Культура», «Социальная поддержка», «Интерактивное взаимодействие с гражданами», «Государственное управление», «Безопасная городская среда» (технологии «умного города»), «Экология и геодезия», «Транспорт». Победителей выберет жюри, в которое войдут представители субъектов РФ и федеральные эксперты.
Наш регион представил проекты «Портал инфраструктуры пространственных данных Ярославской области» и «Мониторинг транспорта скорой медицинской помощи». Оба поддерживает информационно-аналитический центр «Геоинформационные и навигационные системы».
Финал пройдет в режиме очной защиты проектов перед жюри и экспертным советом конкурса.
– Каждый год форум собирает увлеченных своим делом профессионалов со всей России. Формируются связи между регионами, идет активный обмен опытом и идеями, в обсуждениях находятся оригинальные решения, – поделился директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Надеемся, в этом году наши специалисты приедут с победой.
Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится с 2013 года экспертным центром электронного государства при поддержке администрации Президента РФ. Каждый раз мероприятие организуют в новом субъекте РФ. В прошлом году была выбрана Ярославская область.
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