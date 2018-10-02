​2 октября в рамках Дня промышленности Ярославской области Корпорация МСП провела круглый стол для предпринимателей региона на тему: «Развитие технологических поставщиков для крупнейших закупщиков. Инструменты развития высокотехнологичных МСП. Технологический трансфер – как найти партнера».



– Прямой диалог между крупнейшими заказчиками и предприятиями крайне важен, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Такой формат дает реальный результат, и мы уже наработали опыт в рамках заседаний корсовета по производственной кооперации. Небольшим предприятиям непросто самостоятельно выйти на крупных заказчиков и встроиться в систему их закупок – мы помогаем. И видим, что сегодня отношение крупных производителей к малым меняется. Новый инструмент – Центр развития поставщиков. Сегодня участники круглого стола смогут ответить на вопросы ярославских производителей.



Советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков рассказал участникам круглого стола о мерах поддержки малых и средних компаний. Он отметил, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Ярославской областью и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства региона. Общий объем за период с января 2016-го по сентябрь 2018 года составил 26,54 миллиарда рублей. При этом в корпорации отмечают стабильный рост данного показателя. Так, за 2017 год он увеличился на 28,5 процента по сравнению с 2016-м и составил 10 миллиардов рублей.



В 2018 году субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ярославской области, заключено более 2,1 тысячи договоров с крупнейшими заказчиками на общую сумму 8,76 миллиарда рублей. Лидерами стали АО «ГСК «Югория», АО «Ярославский ВЗР «Ремпутьмаш», ПАО «ТГК №2», ФГУП «Почта России», АО «Транснефть – Верхняя Волга».



Заместитель председателя правления «МСП Банка» Петр Тарасов рассказал участникам круглого стола о мерах финансовой поддержки бизнеса и кредитных продуктах. Представители ОАО «РЖД», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» и ПАО «Транснефть» проинформировали предпринимателей об особенностях участия малого и среднего бизнеса в закупках. Алгоритмы проведения электронных закупок участникам семинара разъяснили представители АО «ТЭК-Торг».



Кроме того, в рамках Дня промышленности Ярославской области состоялась XIII Межрегиональная биржа субконтрактов. На таких мероприятиях заказчики размещают производственные заказы и получают предложения от заинтересованных компаний, сравнивают и оценивают их конкурентные преимущества, а поставщики – презентуют свои технологические возможности.