​Региональный Фонд развития промышленности и АПК будет сотрудничать с ПАО «Промсвязьбанк» в сфере поддержки инвестпроектов. Соответствующее соглашение подписано в рамках Дня промышленности Ярославской области.



– Уже второй крупный банк становится нашим партнером в поддержке региональных производителей, – отметил генеральный директор регионального Фонда развития промышленности и АПК Илья Суров. – Льготные займы по линии фонда – реальный инструмент финансирования инвестиционных инициатив бизнеса. Сотрудничество с кредитными организациями позволяет упростить процедуру их получения и избежать формализма в рассмотрении заявок. Таким образом, предприятия получают возможность своевременно проводить модернизацию, внедрять инновационные технологии и повышать уровень конкурентоспособности своей продукции.



Соглашение о двустороннем сотрудничестве подразумевает информационно-консультационную помощь бизнесу, сопровождение участия компаний в конкурсных процедурах по программам государственной поддержки.



– Потребности предприятий региона растут. Наш банк готов формировать специализированные предложения для бизнеса, помогать ему выходить на новый уровень. В этой связи сотрудничество с фондом открывает нашим клиентам новые перспективы в получении кредитных средств для инвестиций, – отметил вице-президент – управляющий Ярославским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Богачев.