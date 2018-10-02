​Вопросам развития сотрудничества Ярославской области с Республикой Крым было посвящено расширенное совещание, которое 2 октября прошло на предприятии «Русские краски».



Встреча под руководством губернатора Дмитрия Миронова была организована в рамках Дня промышленности Ярославской области. Ее участниками стали глава Крыма Сергей Аксенов, министр промышленной политики республики Андрей Васюта. Ярославскую область представляли также председатель Правительства Дмитрий Степаненко, его заместители.



– Сфер, где у нас есть общие интересы, немало, – сказал Дмитрий Миронов. – Активно реализуется соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и Советом министров Республики Крым, подписанное в Сочи в рамках инвестиционного форума в феврале текущего года. Заключен целый ряд важных соглашений между предприятиями наших регионов. В первую очередь это касается судостроения, поставок дорожной техники, приборов, лакокрасочной продукции, лекарств, реконструкции энергетических предприятий Крыма. Начинают реализовываться достигнутые соглашения в сфере сельского хозяйства, поставки продуктов питания. Неограниченные возможности существуют в области развития туризма. Уверен, что сегодняшний визит делегации Республики Крым в Ярославль послужит дальнейшему укреплению наших двусторонних связей.



Сергей Аксенов также отметил большой потенциал для развития взаимодействия Республики Крым и Ярославской области.



– По всем направлениям сегодня мы нашли конструктивных партнеров. Спасибо за профессионализм и открытость, – сказал Сергей Аксенов. – Со своей стороны могу рекомендовать вашим предприятиям также использовать любые возможности на территории нашей республики. Гарантируем быстрый отклик, обещаем помощь в вопросах укрепления кооперационных связей с крымскими партнерами. Уверен, мы находимся только в начале пути развития наших связей. Будем усиливать и развивать взаимодействие.



Участники совещания были приглашены на церемонию запуска нового участка по производству антикоррозионных материалов мелкосерийного цеха «Русских красок». В ходе августовского визита делегации Ярославской области в Крым была достигнута договоренность о поставках лакокрасочных материалов этого производителя в республику для судостроения и судоремонта.