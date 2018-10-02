​Общий объем инвестиций в социально-экономическое развитие региона в ближайшие восемь лет составит более ста миллиардов рублей. Об этом губернатор Дмитрий Миронов сообщил 2 октября на пленарной сессии Дня промышленности Ярославской области.



– На территории региона открываются новые производства, реализуются крупные инвестиционные проекты, имеющие общероссийское значение, – сказал Дмитрий Миронов. – На Ярославском радиозаводе открыто технологическое производство по сборке модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов. На заводе «Takeda» введен в строй участок производства инновационного лекарственного препарата, предназначенного для лечения редкого онкологического заболевания. В Тутаеве заложен новый завод «Компании Дизель». Всего сегодня при поддержке Правительства Ярославской области в разных стадиях готовности находятся 30 крупных инвестпроектов. По нашим прогнозам, общий объем инвестиций за восемь лет составит более ста миллиардов рублей.



Индекс промышленного производства в регионе за восемь месяцев по отношению к январю – августу 2017 года составил 108,5 процента. Это на 5,4 процента выше, чем в среднем по России. В январе – августе объемы отгруженной продукции выросли на 12 процентов и составили почти 280 миллиардов рублей.



Почетный гость мероприятия – глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем выступлении отметил, что динамика взаимодействия между регионами постоянно увеличивается. В настоящее время оборот торговли составляет порядка 650 миллионов рублей в год.



– Между нашей республикой и Ярославской областью за последние два года установлены хорошие деловые связи, – констатировал Сергей Аксенов. – Взаимодействие между предприятиями укрепляется, мы постоянно находим новых партнеров на территории вашего региона. И сегодня, посетив выставку-демонстрацию продукции ярославских промышленников, мы увидели новые возможности для сотрудничества. Мы приняли решение, что будем ходатайствовать перед Министерством транспорта РФ об увеличении авиарейсов между Ярославлем и Республикой Крым.



Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев добавил, что для успешного решения задачи по восстановлению промышленного потенциала регионов Крымского полуострова необходима кооперация с другими субъектами РФ. Сотрудничество Севастополя с Ярославской областью является одним из ярких примеров такой работы.



– Развитие наших регионов неотъемлемо связано с отраслями судостроения и судоремонта, – сказал Илья Пономарев. – Благодаря взаимодействию с Ярославской областью восставлена практика достройки спущенных на воду судов для Азово-Черноморского бассейна. Яркий пример – достройка скоростного судна на подводных крыльях типа «Комета» заводом «Вымпел» на производственных мощностях севастопольского предприятия «Персей». Пассажирские рейсы были запущены в этом году и пользовались большой популярностью у туристов со всей России.



С краткими докладами, посвященными развитию промышленного потенциала региона, выступили директора ряда крупных предприятий. О перспективах отрасли радиоэлектроники рассказал генеральный директор Ярославского радиозавода Владимир Филимонов, об импортозамещении в машиностроении – управляющий директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин, о целевых фондах в промышленности – генеральный директор компании «ПСМ» Андрей Медведев.