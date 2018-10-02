​2 октября при участии губернатора Дмитрия Миронова и главы Крыма Сергея Аксенова между Ярославским и Крымским региональными отделениями Союза промышленников и предпринимателей было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатели отделений Яков Якушев и Александр Баталин.



Мероприятие прошло в рамках Дня промышленности Ярославской области. Документ регулирует взаимодействие сторон в вопросах формирования благоприятного инвестиционного климата для успешного развития рыночной экономики регионов, повышения конкурентоспособности организаций и роста уровня благосостояния населения.



Планируется, что стороны будут взаимодействовать в вопросах реализации государственной политики, направленной на повышение конкурентоспособности и развитие предпринимательства на территории Ярославской области и Республики Крым. Также предусмотрены анализ и прогнозирование экономического развития регионов, совершенствование правовых условий ведения бизнеса.



Предполагается проведение консультаций, совместных мероприятий, рабочих встреч для обсуждения предложений по вопросам, представляющим взаимный интерес.