​2 октября при участии губернатора Дмитрия Миронова и главы Крыма Сергея Аксенова между Ярославским и Крымским региональными отделениями Союза промышленников и предпринимателей было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатели отделений Яков Якушев и Александр Баталин.

Мероприятие прошло в рамках Дня промышленности Ярославской области. Документ регулирует взаимодействие сторон в вопросах формирования благоприятного инвестиционного климата для успешного развития рыночной экономики регионов, повышения конкурентоспособности организаций и роста уровня благосостояния населения.

Планируется, что стороны будут взаимодействовать в вопросах реализации государственной политики, направленной на повышение конкурентоспособности и развитие предпринимательства на территории Ярославской области и Республики Крым. Также предусмотрены анализ и прогнозирование экономического развития регионов, совершенствование правовых условий ведения бизнеса.

Предполагается проведение консультаций, совместных мероприятий, рабочих встреч для обсуждения предложений по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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