​В рамках регионального Дня промышленности в Ярославле открыт областной центр «Мой бизнес». В новом здании на улице Свердлова для удобства предпринимателей собраны все структуры поддержки малого и среднего бизнеса.



В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Максим Любомудров, руководители структур инвестиционного блока Правительства Ярославской области.



– Открытие этого современного и многофункционального центра – начало нового этапа работы с бизнесом, – отметил Максим Авдеев. – Такая сервисная модель оказания мер поддержки на единой площадке позволит предпринимателям в комфортных условиях получать полную и достоверную информацию, упростит коммуникацию и сократит время предоставления услуг.



На площадке центра «Мой бизнес» будут работать Центр поддержки предпринимательства, региональный Центр экспорта, филиал «МСП Банка» в Ярославле, Фонд поддержки предпринимательства, Фонд развития промышленности и АПК. Кроме того, здесь разместится Региональная лизинговая компания – новый инструмент поддержки малого и индивидуального бизнеса.



В рамках торжественного открытия центра состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Региональной лизинговой компании с дирекцией по ЯО филиала ПАО «Банк ВТБ» и предприятием «Завод ПСМ». Первое направлено на предоставление предпринимателям широкого спектра банковских продуктов на выгодных условиях, повышение их уровня информированности о возможностях получения лизинговой поддержки. Завод ПСМ становится партнером РЛК как поставщик лизингового оборудования.



При этом ярославская РЛК уже имеет соглашения о сотрудничестве с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в остальных субъектах Центрального федерального округа, а также с Сахалинской областью, Хабаровским краем, республиками Адыгея и Ингушетия.



Центр «Мой бизнес» находится по адресу: Ярославль, улица Свердлова, 25д, 3-й этаж.