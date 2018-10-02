​В рамках визита делегации Республики Крым в Ярославскую область стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере АПК.



Партнерские отношения между регионом и Крымом в разных сферах деятельности развиваются в течение двух лет. Ряд договоренностей был достигнут в августе во время визита в республику официальной делегации Ярославской области.



Так, уже реализуется проект по поставке морепродуктов в рестораны не только нашего, но и соседних регионов: Вологодской, Ивановской, Костромской областей.



Для сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Ярославия» на территории агропромышленного парка «Вересаево» в Крыму определен земельный участок площадью 500 гектаров под реализацию инвестиционного проекта по выращиванию раннего картофеля и овощей открытого грунта с последующей их реализацией в Ярославской области. В ближайшее время 40 тонн ярославского картофеля отправят в Крым. Он будет реализован через крупную торговую сеть «Яблоко».



Компания «Ярославские ягоды» планирует реализовать в республике инвестиционный проект по выращиванию ягод, чечевицы, нута на площади 4000 гектаров.



В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ярославской области, который состоится 29 ноября, пройдет торгово-закупочная сессия крымских вин для оптовых компаний и предприятий общественного питания региона.



В рамках соглашения о сотрудничестве между Ярославской сельскохозяйственной академией и агрофирмой «Золотая балка» с января 2019 года в Крыму начнется практика студентов ЯГСХА.



18 – 20 декабря ЯГСХА совместно с Крымским федеральным университетом имени В.И. Вернадского проведет семинар-практикум для студентов и преподавателей по теории и практике сертификации производства органической продукции.



Все достигнутые сегодня договоренности найдут отражение в соглашениях о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и Республикой Крым, которые будут подписаны на Российской агровыставке «Золотая осень – 2018».