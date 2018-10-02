​В связи с отсутствием теплоснабжения в 1 и 2-м микрорайонах города Ростова Правительство области взяло ситуацию под контроль. В настоящее время тепловой энергией микрорайоны обеспечивает ООО «Котельная Промплощадки». Это 52 многоквартирных дома, в которых проживают более 10 тысяч жителей, одна школа, 4 детских сада и 2 физкультурных комплекса.



Сбои с теплом возникли в результате накопившейся задолженности за природный газ у ООО «Котельная Промплощадки» перед компанией «Газпром межрегионгаз Ярославль». Подача тепла на котельную была отключена сразу после окончания прошлого отопительного сезона.



По информации администрации городского поселения Ростов, все имеющиеся на территории города 14 котельных в настоящее время готовы к отопительному сезону. Идет процесс подключения к теплоснабжению. ООО «Котельная Промплощадки» также имеет все технические возможности для включения в работу при возобновлении подачи газа.



3 октября 2018 в арбитражном суде Ярославской области будет рассмотрен вопрос о заключении мирового соглашения между ООО «Котельная Промплощадка» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль». Как отмечают в администрации района, это позволит урегулировать вопрос задолженности и обеспечить пуск газа на котельную до конца недели.