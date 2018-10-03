​Региональный департамент охраны объектов культурного наследия подал исковое заявление в суд об изъятии у собственника памятника архитектуры «Дом жилой» в Угличе.



– У здания обрушился второй этаж, – рассказал директор департамента Александр Филяев. – Мы неоднократно направляли собственнику предписания о необходимости проведения мероприятий по сохранению объекта, но они исполнены не были. Владелец здания был оштрафован, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, так и не предпринял. Поэтому мы подали в Угличский районный суд исковое заявление об изъятии объекта культурного наследия.



Это не единственное обращение в суд со стороны департамента. Ранее было подано исковое заявление об изъятии у собственника объекта «Дом Чарышникова» в Ярославле, также известного как костел. Исковое заявление по данному вопросу передано в арбитражный суд. Заседание по вопросу изъятия дома Чарышникова состоится 23 октября.