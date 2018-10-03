|Одним из важных мероприятий Дня промышленности Ярославской области стал круглый стол, посвященный обсуждению практических инструментов экспортной работы.
– В настоящее время эффективность онлайн-торговли признает все большее количество компаний. Они стремятся расширить горизонты в том числе и с помощью онлайн-экспорта, – отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – На круглом столе спикеры помогли представителям предприятий разобраться, какими инструментами необходимо пользоваться для получения лучшего результата, рассказали, в чем специфика российских и иностранных площадок.
Об онлайн-экспорте рассказали исполнительный директор PAL LLC (представительство «Alibaba» в России) Дмитрий Хаскель и владелец продукта «Площадка «Банк бизнес-партнеров» (ПАО «Сбербанк») Арсен Думикян.
– Работа на электронной площадке, соединяющей продавца и покупателя, позволяет предпринимателям избавиться от многих промежуточных звеньев и за счет этого значительно уменьшить стоимость продукции, – подчеркнул Дмитрий Хаскель. – Любая компания, насколько бы она ни была удалена от логистических сетей, может стать узнаваемым участником ВЭД.
Также в рамках встречи были представлены программа «Упрощенный экспорт» по таможенному оформлению международных почтовых отправлений на основании почтовых документов и без посещения таможенных органов и информация о мерах поддержки предпринимателей со стороны АО «Российский экспортный центр».
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вчера, 10:45
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