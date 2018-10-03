​На Дне промышленности прошла презентация семи проектов, представленных в Региональную лизинговую компанию, на общую сумму более 100 миллионов рублей. Из них четыре инициатора проекта уже подписали договоры с РЛК. Они ориентированы на создание стоматологического оборудования, комплектующих к микромеханическим изделиям, выпуск полиэтиленовых пакетов, металлических изделий, трубопроводной арматуры. Поставка техники ожидается в конце этого – начале следующего года.



– Ярославская лизинговая компания превращается в крупный межрегиональный проект, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Она становится эффективным механизмом поддержки МСП и будет оказывать серьезное влияние на социально-экономическое развитие как нашего региона, так и Центрального федерального округа в целом.



Ярославская региональная лизинговая компания – единственная в ЦФО и одна из четырех в России. На мероприятии проекты представили предприятия из Ярославской и Московской областей. Речь также шла об организации в Тутаеве производства мебели для дошкольных учреждений и школ, выпуске безредукторных лифтовых лебедок и специальных технических тканей.



– Региональная лизинговая компания хорошо капитализирована, ее уставный капитал составляет 2 миллиарда рублей, – сообщил заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Максим Любомудров. – Благодаря этому мы можем обеспечить предоставление оборудования в лизинг по льготным ставкам на сумму от 100 до 200 миллионов рублей ежемесячно. Этих денег хватит на два года, а потом запланирована докапитализация.



Перечень заявок от предпринимателей в РЛК не исчерпывается презентованными на Дне промышленности. В настоящее время на рассмотрении находится 29 проектов из Ярославской, Владимирской, Московской, Смоленской, Ивановской областей и других регионов России на общую сумму более 450 миллионов рублей.



Лизинговой компанией заключены соглашения о сотрудничестве с организациями инфраструктуры поддержки МСП таких субъектов РФ, как Ивановская, Белгородская, Костромская, Московская, Владимирская, Смоленская, Сахалинская области, Хабаровский край, республики Адыгея и Ингушетия. В завершающей стадии согласования проекты соглашений о сотрудничестве с организациями инфраструктуры еще 14 регионов России.



Справка



АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» создано для поддержки малого и микробизнеса при приобретении оборудования. Ставки по лизинговым сделкам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов – для иностранного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга – от 15 процентов. Страхование предмета лизинга включено в лизинговые платежи, отсутствуют любые виды комиссий.



Уставный капитал компании складывается из средств Федеральной корпорации МСП (1,5 миллиарда) и Ярославской области (0,5 миллиарда).