​Города Ярославской области, поддерживая бренд территории, создают новые маршруты. Этим летом в Пошехонье разработана новая туристическая программа «А у нас не как у вас». В следующем году тур дополнит квест «Слава труду!», сейчас он проходит апробацию.

– В городах Ярославии обращаются к теме культурно-исторических реконструкций советского периода, – говорит директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Первыми это сделали в Рыбинске и в Тутаеве, теперь – в Пошехонье. Здесь акцент на жизнь советского человека на селе. На туристическом рынке это направление будет актуально в ближайшие годы, поэтому мы рады, что в регионе появляются подобные инициативы.

Квест «Слава труду!» разработан в пошехонском музее «Русь советская». Гостям предлагают изучить особенности жизни советского колхозника, узнать о жизни и быте эпохи, которая характеризовала XX столетие. Тех, кто сумеет пройти все испытания, ждет посвящение в хлеборобы – процедура восстановлена по фотографиям и воспоминаниям ветеранов колхоза-миллионера «Заветы Ильича».

Квест включает 9 заданий, которые рассчитаны на 1,5 часа. Одновременно принимать участие в мероприятии могут около 20 человек. Организаторы туристический продукт сделали внесезонным, в летнее время – на улице, в зимнее – в здании музея.

В рамках туристического маршрута «А у нас не как у вас» гостям также предлагают посетить обзорную экскурсию по историческому центру города, сохранившему купеческую застройку XVIII – XIX вв.

Новый маршрут дополнит линейку специализированных туристических продуктов, разрабатываемых в Ярославской области в течение последнего года. В их числе – девять брендовых тематических маршрутов: «Культурный код Ярославии», «Советская Ярославия», «Ярославская трапеза» и другие. Эта работа направлена на развитие отрасли, обозначенной губернатором Дмитрием Миронов в числе ключевых в программе «10 точек роста».

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