​3 октября в Ярославской области стартовала всероссийская природоохранная акция «Живи, лес!», в рамках которой будет высажено 40 тысяч деревьев лиственных и хвойных пород.



Сегодня 500 волонтеров вместе с сотрудниками регионального департамента лесного хозяйства и органов местного самоуправления работали на территории Ярославского лесничества. Теперь приживается около семи тысяч молодых сосен, дубов, рябин. Все саженцы выращены в ростовском и даниловском питомниках.



– Главная цель акций – максимально привлечь внимание жителей региона к экологическим проблемам, в том числе сохранности лесов, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В Год экологии нам удалось впервые массово провести акции «День посадки леса» и «Живи, лес!», в результате было посажено 50 тысяч молодых деревьев. В этом году, объявленном Президентом страны Годом волонтера, с помощью общественности будет высажено 90 тысяч саженцев.



Роман Колесов добавил, что за последние два года участие жителей региона в мероприятиях по посадке деревьев стало доброй традицией. Это не только помощь специалистам отрасли лесного хозяйства, но и важный инструмент формирования нового отношения к природе.



В Ярославской области 40 процентов территории занимают зеленые насаждения За последние два года в регионе сделан прорыв в направлении их рационального использования и охраны. Впервые за многие десятилетия объемы лесовосстановления сравнялись с объемами вырубок.



В рамках весенней акции «Всероссийский день посадки леса» высажено более 50 тысяч молодых деревьев хвойных и лиственных пород на площади 26,5 гектара, включая земли лесного фонда, парки и аллеи. В целом с начала года в регионе за счет средств бюджета посадки проведены на более чем 520 гектарах неарендованных лесных участков.



Акция «Живи, лес!» будет проходить во всех лесничествах Ярославской области и продлится до 31 октября. Все желающие принять в ней участие могут получить необходимую информацию о мероприятиях по телефону +7 (4852) 74-38-38. Для активистов предусмотрены развлекательные мероприятия, работает полевая кухня.