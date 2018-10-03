​В 2018 году по инициативе Правительства Ярославской области реализуется межрегиональный проект «Золотое кольцо: экспресс профессионалов». Эта форма сотрудничества позволяет обмениваться интересными практиками Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областям. В качестве наставников выбирают лучших специалистов.



На этот раз представители Правительства Ярославской области провели семинар-практикум для муниципальных служащих Костромы. Передовой опыт региона по особенностям предоставления земельных участков в аренду для формирования благоприятного инвестиционного климата и социально-экономического развития территории представили специалисты департамента имущественных и земельных отношений.



Было отмечено, что по поручению губернатора Дмитрия Миронова в 2017 году в целях привлечения инвесторов в наиболее значимые сферы деятельности был принят закон 14-з, установивший критерии инвестпроектов, под реализацию которых предоставляются земельные участки в аренду без торгов. Среди основных условий – соответствие общей стратегии социально-экономического развития региона, увеличение поступлений от налогов, а также сфера применения: здравоохранение, АПК, промышленность, инновации, создание и развитие индустриальных парков. Разработан прозрачный и четкий порядок рассмотрения документов инвестора.



– Новый подход уже получил отклик у инвесторов, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В Правительство поступило 39 ходатайств. В аренду без проведения торгов предоставлено 28 участков, 11 заявок – на рассмотрении. Среди проектов, которые будут реализованы на этих территориях, – создание индустриальных парков, размещение ФОКов, строительство 5-звездочной гостиницы и другие.



Преимущества такой формы сотрудничества: сокращение срока предоставления участка, адресность, ответственность профильных органов власти за реализацию инвестором проекта и возможность регулирования арендной платы. Размер годовой арендной платы в данном случае составляет 0,0666 процента кадастровой стоимости участка за первые 4 года использования, с 5-го по 7-й год использования – в размере 1/2 ставки земельного налога, а в дальнейшем – в размере ставки земельного налога.