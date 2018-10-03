|Специалисты регионального департамента информатизации и связи провели встречу, на которой рассказали людям пожилого возраста о преимуществах использования портала госуслуг.
– В Ярославской области доступно для получения в электронной форме порядка 267 государственных и муниципальных услуг, – рассказал директор департамента Михаил Городилов. – Их можно получить в любое время и в любой день: ресурс работает круглосуточно, без выходных.
Возможности портала уже оценили многие граждане пожилого возраста. Например, за услугой по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммуналки граждане обратились 30253 раза, за присвоением звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ярославской области» – 1232 раза.
Работающий пенсионер Николай Заварин уже давно пользуется ресурсом.
– Отслеживаю здесь штрафы и налоги. Очень удобно, – поделился он.
На данный момент на портале госуслуг зарегистрированы 602 тысячи жителей региона. Чтобы воспользоваться ресурсом, необходимо пройти анкетирование и подтвердить свою личность. Это необходимо для обеспечения безопасности персональных данных и впоследствии значительно упростит получение государственных и муниципальных услуг.
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вчера, 17:00
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