​Ярославский район – на третьем месте по числу обращений на портал «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru). Больше только в Ярославле и Рыбинске.



Такая информация была озвучена на совещании в районной администрации, которое прошло при участии первого заместителя директора областного департамента информатизации и связи Андрея Лебедева.



С декабря 2017 года, когда муниципальное образование было подключено к ресурсу, его жители направили 80 сообщений. Из них 68 – сигналы о проблемах, 12 – предложения. Наиболее популярные категории обращений: «Двор, придомовые территории» – 35 сообщений, «Дом, ЖКХ» – 34 сообщения.



– Портал «Делаем вместе» работает неполный год, но уже стал популярным у жителей региона, – отметил Андрей Лебедев. – Среди перспектив – ввод новых тематик по запросам граждан, привязка опросов к конкретным территориям, создание пунктов коллективного доступа к системе в сельских поселениях, привлечение контрольно-надзорных органов к работе портала.



Всего к настоящему времени на портале зарегистрировано около 3,5 тысячи пользователей, из которых более 2,3 тысячи написали о своих проблемах или направили предложения в органы исполнительной власти. С момента старта проекта аудитория составила уже более 19 тысяч посетителей, а ежедневно на портал осуществляется более 120 заходов.



Каждый квартал для всех муниципальных образований рассчитываются доля проблемных обращений, поступивших на портал, на которые ответ подготовлен в течение 10 рабочих дней, и удовлетворенность населения – процент закрытых сообщений, где обратившиеся оставили отрицательный отзыв, к общему количеству.