​На Дне промышленности представители компаний из разных регионов России обсудили перспективы развития композитного производства на территории Ярославской области, возможности технологической и научной кооперации. Участие в работе приняли сотрудники региональной Корпорации развития, Фонда развития промышленности и АПК, руководители компаний «Завод подъемников «Углич», «Spine», «Вымпел», фабрики «ЗаряД» и ТОО «KAZ ARMS».



– Композитное производство является одной из точек роста для региональной промышленности. Современные многокомпонентные материалы применяются в машиностроении, судостроении, в авиакосмической и многих других отраслях. Они легкие, гибкие, стойкие к механическим и температурным нагрузкам, – отметил председатель комитета промышленности департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – Правительство Ярославской области всесторонне поддерживает реализацию инновационных проектов, направленных на технологическое перевооружение предприятий, повышение качества и конкурентоспособности их продукции, реализацию программы импортозамещения.



Опытом организации производства изделий из композитных материалов поделились представители ООО «Завод подъемников «Углич». До конца текущего года на базе бывшего завода «Угличмаш» будет построен современный цех по производству подъемников и изделий из композитных материалов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.



Инновационное производство подъемников с композитной стрелой является разработкой самого предприятия на основе опыта производителей материалов для космической и авиационной отраслей и не будет иметь аналогов в мире. Благодаря новшеству станет возможным подъем людей на высоту свыше 60 метров при весе машины порядка 20 тонн. Технологии производства стрел также могут использоваться для изготовления каркасов крупногабаритных палаток, инновационной мебели. Изделия отличаются улучшенными техническими характеристиками: влагостойкостью, легкостью, термостойкостью.



В докладе представителя рыбинского предприятия «Вымпел» было отмечено, что на заводе с 2013 года производятся прогулочные катера из композита, используются возможности цифрового программирования. В следующем году здесь будет организовано строительство спортивных яхт.



Представители ярославской компании «Spine», выпускающей спортивную и туристическую обувь, рассказали, что лыжные ботинки из композитных материалов имеют легкий вес и вдвое дешевле иностранных аналогов.