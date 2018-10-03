|2 октября в Ярославле стартовала областная олимпиада по геологии. Ее участниками стали более 40 школьников, увлеченных изучением геологического строения природных объектов, принципами поиска и разведки месторождений полезных ископаемых.
– Такое мероприятие в регионе мы проводим впервые, – отметила первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Рыбинские юные геологи много лет успешно представляли Ярославскую область на всероссийских слетах, и мы планируем развивать естественно-научное направление в дополнительном образовании. Надеюсь, что эта олимпиада станет ярким образовательным событием для ярославских ребят и увеличит число участников детско-юношеского геологического движения в регионе.
Первый день областной олимпиады предусматривал теоретический тур, который проходил на естественно-географическом факультете ЯГПУ им. Ушинского. Участники дали ответы на вопросы из сферы общих геологических знаний и продемонстрировали свои навыки в определении геологических пород и окаменелостей.
Второй день олимпиады – 3 октября – был посвящен выполнению практических заданий. Он проходил на территории уникального геологического памятника природы – Глебовского обнажения юрских слоев, расположенного на правом берегу Волжского отрога Рыбинского водохранилища. Это один из немногих разрезов в Ярославской области, где юрские отложения выходят совместно с меловыми. Здесь найдено 17 новых видов ископаемых животных.
Школьники собирали коллекцию минералов, составляли описание геологического разреза и выполняли другие задания. Победители будут определены в младшей, средней и старшей возрастных группах.
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вчера, 17:30
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